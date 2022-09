Tourismus in Katar „Es ist ein extrem sicherer Ort, zum Urlaub machen und Leben“

Zumindest in der Jahreshälfte von Mai bis Oktober ist es doch für alle viel zu heiß, um sich draußen aufzuhalten.

Im Sommer ist der Mittlere Osten in der Tat nicht so attraktiv für Europäer und Nordamerikaner. Doch für die Bevölkerung der GCC genannten Länder am Persischen Golf oder Indien und Pakistan ist unser Wetter auch dann attraktiv. Denn bei uns ist es im Sommer weniger heiß und vor allem weniger schwül als in ihrer Heimat.