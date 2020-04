„Tourismus ist ihnen scheißegal“ Bruder von Ministerin Karliczek kritisiert Bundesregierung scharf

Da helfe auch das Hilfspaket der Bundesregierung wenig. Die große Koalition will den Mehrwertsteuersatz auf Speisen ab Juli für einen Jahr auf sieben Prozent absenken. „Das macht gar keinen Sinn“, sagte Kerssen. Der Zeitraum sei viel zu kurz gewählt, außerdem seien die Umsätze der Branche bis weit ins nächste Jahr hinein höchst unsicher. Er fordert den ermäßigten Steuersatz nicht nur für Speisen, sondern auch für Getränke – mindestens für zehn Jahre. So könnten Betriebe die Kredite abbezahlen, die sie jetzt aufnehmen.



Olaf Kerssen ist nicht irgendein Hotelier: Seine Schwester Anja Karliczek ist Bundesministerin. Trotzdem fühlt er sich in der Coronakrise von der Politik vergessen. Besuch bei einem verzweifelten und wütenden Unternehmer.