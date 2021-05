Tourismus Jetzt kommt der Run auf den Auslandsurlaub

Keine Frage, die Politik ist in Öffnungsstimmung. Die Bundes-Notbremse ist nun seit etwas mehr als zwei Wochen in Kraft, die Infektionszahlen und die Inzidenzwerte sinken – in vielen Regionen der Republik liegen letztere mittlerweile wieder stabil unter der Hundertermarke. Diese Meldungen – verbunden mit steigenden Impfraten – sorgen für jede Menge Hoffnung in Berlin: „Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen in vielen Landkreisen Öffnungen sehen werden – auch bei der Außengastronomie“, sagt etwa Wirtschaftsminister Altmaier. „Wir werden Menschen sehen, die draußen sitzen und Eis essen oder Pizza essen.“ Dann könnten „in wenigen Wochen“ wohl auch Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen geöffnet werden, stellt Altmaier in Aussicht, auch Urlaub in Deutschland werde wieder möglich. Selbst Bayerns lange zögerlicher Ministerpräsident Markus Söder erlaubte zuletzt, dass am Pfingstwochenende in Regionen mit stabilen Corona-Zahlen Hotels, Jugendherbergen und Campingplätze wieder für Touristen öffnen.