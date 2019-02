 Tourismus: Reisebranche rechnet nach Rekordjahr mit leichtem Wachstum

Der Start in die wichtige Sommersaison 2019 fiel allerdings verhalten aus. So lagen die Buchungsumsätze in klassischen Reisebüros und im Online-Vertrieb von November 2018 bis Ende Januar 2019 insgesamt um 2 Prozent unter dem starken Vorjahreszeitraum. „Noch läuft die Frühbucherphase mit ihren Angeboten und wir rechnen in den nächsten Wochen mit weiter anziehenden Buchungen“, sagte Fiebig. Die Daten beruhen auf Auswertungen der GfK-Konsumforscher.