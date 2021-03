Tourismus Staat stützt Reiseanbieter Trendtours mit 23 Millionen Euro

Das in Kriftel bei Frankfurt ansässige Unternehmen ist spezialisiert auf Reisen für Ältere und zählt mit rund 400.000 Gästen pro Jahr (2019) zu den größeren Reiseveranstaltern in Deutschland. Aufgrund der Kundenstruktur sei man zuversichtlich für die Urlaubssaison, sagte der Sprecher. Die überwiegend älteren Kunden gehörten zu den Personengruppen, die bereits geimpft wurden oder in den nächsten Wochen geimpft werden. Anlass zu Optimismus gebe auch die derzeitige Nachfrage. In der vergangenen Woche habe das Unternehmen so viele Buchungseingänge wie seit Monaten nicht mehr verzeichnet. Nachgefragt werden demnach hauptsächlich Reisen für die zweite Jahreshälfte 2021.