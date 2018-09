Tourismus Tui trotzt der Hitze in Nordeuropa und sieht sich auf Kurs

DüsseldorfDer Tourismuskonzern TUI sieht sich trotz der geringeren Reiselust infolge des heißen Sommers in Nordeuropa auf Kurs. „Wir nähern uns dem Ende des Geschäftsjahres und die erwirtschafteten Ergebnisse entsprechen unseren Erwartungen“, sagte Konzern-Chef Friedrich Joussen am Donnerstag. Er bestätigte die Prognose, die einen Zuwachs von mindestens zehn Prozent des bereinigten operativen Gewinns (Ebita) vorsieht. Mehr sei aber wohl auch nicht möglich, da das heiße Wetter die Menschen von Spontan-Reisen in den sonnigen Süden abgehalten habe, bekräftigte der Manager.