Tourismus Wie Reisebüros der Konkurrenz aus dem Internet trotzen

Darauf will der Touristikkonzern reagieren und bietet den Kunden daher auf der Webseite gleich an mehreren Stellen an, mit der Reiseanfrage in ein Reisebüro in der Nähe zu gehen, um die Reise da zu buchen und sich vor Ort beraten zu lassen. „Anders als bei Buchungen auf unserer Webseite zahlen wir den Partnerreisebüros natürlich bei jeder Buchung über das Reisebüro eine Provision“, sagt Seeliger.