Tourismusbranche hofft noch Die Erholung droht zu platzen

Von den 702 untersuchten internationalen Routen können Passagiere derzeit auf mindestens 610 nur beschränkt oder gar nicht reisen. Damit ist die Zahl nicht nur rund 20 Prozentpunkte höher als in der Frühphase der Coronakrise im April 2020 und 15 Prozentpunkte höher als zu Beginn des aktuellen Lockdown im November. Der Anteil liegt in Europa auch deutlich über dem Rest der Welt. Global sind gut 80 Prozent der Routen beschränkt, innerhalb der Asean-Staaten in Südostasien sind es 78 Prozent. Und während anderswo die Zeichen auf Lockerung stehen, deutet in Europa alles auf weitere Restriktionen. „Die Zahl steigt weiter in Richtung 90 Prozent“, sagt Jarrod Castle, Analyst und Leiter des Travel Restriction Monitor genannten Projekts.