Tourismusforscher Harald Zeiss: Warum die Reisebranche die Proteste gegen Touristen so fürchtet

Plötzlich gibt es in Europa ein „Feindbild Tourist“. Touristen sind etwa in überfüllten Reiseorten wie Barcelona oder auf Mallorca Ziel von Attacken geworden sind. Wie sieht die Reisebranche das Thema?

Harald Zeiss: Die Sorge ist groß, dass das Bild entsteht, dass Touristen in den Urlaubsregionen nicht mehr willkommen sind. Sollte das kippen, könnte es sein, dass Reisende und Gastgeber nicht mehr zusammenfinden – dass die Menschen ihre Urlaubsform ändern und lieber Campingurlaub an der Ostsee machen. Dann verdienen die großen Reiseveranstalter nicht mehr an ihnen. Das wäre eine drastische Veränderung des Status Quo.