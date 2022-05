Tourismusgipfel in Berlin „Viele werden bei der Kreditkartenabrechnung nach dem Urlaub einen Schock erleben“

Im Flugbetrieb selbst fehlen nach vielen Entlassungsrunden ebenfalls Mitarbeiter. Manche Airlines, etwa der britische Billigflieger Easyjet, lassen derzeit auch zu Stoßzeiten bewusst Plätze an Bord frei, weil sie auf der Verbindung dann weniger Flugbegleiter einsetzen müssen. Lufthansapassagiere bleiben aktuell an Bord oft hungrig. Seit der Konzern Teile seiner Catering-Tochter LSG verkauft hat, können deren Flugküchen nicht genug Sandwiches oder Mahlzeiten liefern. „Bitte nutzen Sie die Möglichkeiten am Flughafen, sich für Ihren Flug mit Verpflegung zu versorgen“, riet Europas größte Fluglinie ihren Kunden ab Frankfurt in einer Mail. „Da kann man wirklich die Lust am Fliegen verlieren“, so ein führender Airlinemanager.