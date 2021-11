Touristik Das Dilemma der Urlaubsmacher

In der schnelllebigen Reisebranche können schon zwei Tage einen großen Unterschied machen. Noch bis Anfang der Woche waren fast alle Veranstalter optimistisch, dass sie in der kommenden Urlaubssaison nach zwei mauen Jahren wieder gute Geschäfte zu machen. „Die Reiselust ist ungebrochen“, freute sich Stefan Baumert, Chef der TUI für Deutschland und Mitteleuropa als er am vergangenen Montag das Angebot von Europas größtem Reiseunternehmen vorstellte. Angesichts guter Buchungszahlen erwartete er „ganz oder annähernd eine Rückkehr zu 2019“, verkündete der Manager des Marktführers. Auch die aktuell steigenden Coronazahlen, so die Botschaft, könnten das Fernweh der Deutschen nicht bremsen.