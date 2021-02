Touristik Krisengewinner Airbnb

Chesky erinnerte daran, dass Airbnb nicht umsonst in einer Rezession gegründet wurde, damals in der Finanzkrise von 2008. Die Idee steckt im Namen–- die erste Vermietung war im San Francisco Apartment von Chesky und Mitgründer Joe Gebbia. Während einer Designkonferenz offerierten sie Luftmatratzen an Teilnehmer, die sich die hohen Hotelkosten in San Francisco nicht leisten konnten. So will es zumindest die Firmenfolklore. „Wir waren damals auf zusätzliche Einnahmen angewiesen, wie viele andere auch.“ Cheskys Vermögen wird dank des Börsengangs nun auf 14,3 Milliarden Dollar geschätzt.



