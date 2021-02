Touristik Krisengewinner Airbnb

So schnell wendet sich das Blatt. Im Frühjahr 2020 verlor Airbnb wegen der Corona-Beschränkungen innerhalb von acht Wochen achtzig Prozent seines Geschäfts. Chesky, der Airbnb im August 2008 mit zwei Freunden gegründet hatte, musste erstmals in großen Umfang Mitarbeiter entlassen., rund ein Viertel der Belegschaft. Airbnb, das einen Börsengang geplant hatte, legte diesen auf Eis, nahm stattdessen eine Milliarde Dollar an Wagniskapital plus eine Milliarde Dollar an Schulden auf.