Touristikkonzern Tui stoppt Großteil des Geschäfts

„Wir arbeiten daran, die Gäste auch von dort zurückzuholen“, sagte der Tui-Sprecher. „Uns ist klar, dass die Gäste nicht mehr in einem Hotel bleiben wollen, in dem die Bar vielleicht noch eine Stunde am Tag geöffnet hat.“ Neue Gäste will der Veranstalter vorerst nicht mehr in das Land bringen. Tui Deutschland hat Reisen nach Spanien vorerst bis 27. März ausgesetzt. Auch aus Marokko sollen Gäste etwa aus dem Robinson Club Agadir zurückgeholt werden. „Wir sind im Austausch mit den marokkanischen Behörden“, sagte der Sprecher. Aber man könne nicht alle Gäste über Nacht zurückholen.