Transfers nach Saudi-Arabien: Die Fußballmillionen der Saudis sind nur eine teure PR-Show

Die Einkäufer des saudi-arabischen Profifußballs haben wieder zugeschlagen: Mit 80 Millionen Euro konnten sie nach Ronaldo (200 Millionen), Benzema (200 Millionen) und Mané nun auch den Brasilianer Neymar in die Wüste locken. Warum auch nicht? Agieren die Spieler doch bloß im Sinne des wirtschaftlichen Profitmaximierers, wie es unter Managern völlig üblich ist: Sie gehen dahin, wo sie am meisten Geld verdienen. Dem finanzkräftigen Ruf der Saudis sind in diesem Sommer schließlich etliche Stars aus den europäischen Top-Ligen gefolgt. N‘Golo Kanté, Ruben Neves, Roberto Firmino und Jordan Henderson sind nur einige von ihnen. Kurz nach dem Neymar-Transfer wechselte auch Aleksandar Mitrovic aus der Premier League in die Saudi Pro-League.