Transporte aus der Ukraine Das Weizen-Chaos an der Grenze zu Polen

Sowohl die Eisenbahn als auch der Lastwagenverkehr sind mit der Beförderung der riesigen Mengen an Getreide überfordert. Shchukin verweist hierbei gerade auf die fehlenden logistischen Kapazitäten in der Europäischen Union. Es fehlen entsprechende Waggons und vor allen Lastwagen und Lastwagenfahrer. Am 31. Mai betrug die Wartezeit für LKWs, die an der ukrainisch-polnischen Grenze vollgeladen mit ukrainischem Getreide stehen, mehr als 80 Stunden, berichteten polnische Medien. Sprecher der Steuerverwaltungskammer in Lublin, Michał Deruś, erklärte, dass täglich 242 Fahrzeuge allein an dem Grenzübergang in Dorohusk abgefertigt werden. Es gibt aber auch Stimmen, die das anders einordnen. Der Zoll arbeite wie im „Bummelstreik“, sagt Thorsten Tiedemann, Vorstand der Getreide AG. Womöglich, um heimische Landwirte vor billigem Weizen aus der Ukraine zu schützen.