Trendziel Heimat Die Deutschen buchen wieder Urlaub

Jetzt wo die Regierungen bundesweit die Reisebeschränkungen lockern, wird klar, dass es Veränderungen gibt. Aber die fallen zumindest vorerst anders aus, als es viele Experten angenommen haben. Nicht nur, dass die Nachfrage bei den ersten Anzeichen von Liberalisierung schnell angezogen hat. Die Buchungsvorlieben ändern sich bislang weniger als erwartet.

Das deutlichste Plus gibt es – zumindest so lange die Grenzen geschlossen sind – beim Urlaub in Deutschland. Das Wachstum liegt dabei über den Erwartungen. Eine aktuelle Statistik der größten deutschen Übernachtungsdatenbank DS Destination Solutions, die für globale Anbieter wie Booking.com oder Expedia die Angebote zwischen der deutschen Küste und den Alpen bündelt, zeigt Erstaunliches. Bis in die Frühphase der Coronazeit Mitte März lagen die Buchungen um bis zu zehn Prozent über dem Vorjahr. Im April stürzten die Zahlen der gebuchten Übernachtungen auf 70 bis 90 Prozent der Vorjahreswerte ab. Doch in der vergangenen Woche konnten wieder mehr als doppelt so viele Reservierungen wie im gleichen Zeitraum in 2019 verzeichnet werden. Den größten Run bemerkt die Tochter des Kölner HRS-Konzerns derzeit bei Ferienwohnungen an der deutschen Küste. Dabei buchen Urlauber nicht nur öfter als bisher. Sie bleiben im Schnitt auch länger vor Ort.

Im Vergleich zu 2019 etwas weniger gefragt sind derzeit Ferien in Hotels. Das liegt aus Sicht der Branche daran, dass vielerorts strenge Auflagen für Betriebe gelten. So dürfen in beliebten Regionen die Häuser oft nur begrenzt Gäste aufnehmen. Niedersachsen etwa gibt eine maximale Auslastung von 50 Prozent vor und in Mecklenburg-Vorpommern sind es 60 Prozent. „Dazu komm der Vorstoß einzelner Bundesländer, das zwischen jedem neuen Gast ein Zimmer sieben Tage nicht genutzt werden darf“, klagt Thomas Willms, Chef der Steigenberger-Hotels.