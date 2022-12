Tricksen, tarnen, täuschen Wie der Wirecard-Vorstand immer wieder davon kam

Als es schwierig wird, mit Glücksspiel und Pornos Geld zu verdienen, setzt Wirecard zur Welteroberung an und beginnt, Firmen im Ausland aufzukaufen. Was auffällig ist: Immer wieder zahlt Wirecard hohe Kaufpreise für relativ kleine Buden, deren Umsätze auch nach der Übernahme nicht unbedingt durch die Decke gehen. Wirecards Wachstumsstrategie scheint also auf den ersten Blick nicht sonderlich erfolgreich. Eine Wirecard-Sprecherin aber wiegelt ab: Wirecards Zukäufe hätten teilweise Großkunden mitgebracht, die an andere Wirecard-Gesellschaften weitergereicht worden seien. Das Geschäft mit Airlines sei etwa in Dubai gebündelt. Bei den Zukäufen sei nur das regionale Geschäft verblieben. Die Geschäftsentwicklung der Wirecard-Töchter vor und nach der Übernahme durch Wirecard sei deshalb nicht vergleichbar. Plausibel ist das nicht. Wirecards Geschäft in Dubai ist in den Jahren vor dem Zusammenbruch des Zahlungsabwicklers gerade zu explodiert. Die Gewinne: Traumhaft. Wären die dortigen Erträge von Fluglinien gekommen, hätte Wirecard nicht nur ziemlich viele große Airlines unter Vertrag haben müssen, sondern extrem viele. Das Geschäft mit Airlines gilt als margenschwach.