Tricksen, tarnen, täuschen Wie der Wirecard-Vorstand immer wieder davon kam

Am 11. Mai 2020 erscheint in der Tageszeitung „Gulf Today“ eine Anzeige, wonach Al Alam aufgelöst wird. Die Anzeige benennt einen Mann, der für die Abwicklung von Al Alam zuständig sein soll. Die WirtschaftsWoche erreicht ihn in Jordanien. Zum Ende von Al Alam befragt, antwortet er: „I don't know anything.“ Er wisse von nichts. Nach eigenen Angaben arbeitet er schon seit mehr als zwei Jahren nicht mehr für Al Alam. Laut Auskunft der Dubai Development Agency, dem Amt, bei dem sich Unternehmen registrieren müssen, wird er auch nicht als Geschäftsführer von Al Alam geführt. Wirecard sagte: Nichts. Sie seien hierzu nicht autorisiert, heißt es in der Pressestelle.



Einige Wochen später meldet Wirecard Insolvenz an.



Lesen Sie auch: „Prepare for bad news“: Protokoll des Wirecard-Untergangs