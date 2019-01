Trifft es nach Air Berlin die nächste Fluglinie? Warum Germania so schwer zu retten ist

Damit stieg der Anteil von Urlaubsflügen zu weniger profitablen Zielen, die auch andere im Programm haben. Germania versucht die Schwäche wettzumachen, indem sie wie Air Berlin in ihrer Glanzzeit statt von großen Flughäfen wie Düsseldorf abseits der Ballungsräume in Erfurt, Dresden oder Bremen startet. „Hier sind zwar die Kosten durch den vergleichsweise hohen Verwaltungsaufwand etwas höher als in den Metropolen. Doch dafür ist es den Kunden dort einen Aufpreis wert, nicht zu einem Groß-Airport wie Frankfurt, Hamburg oder München reisen zu müssen“, so ein führender Manager eines Konkurrenten. Doch am Ende ist die Zahl der Flüge zu klein, so dass Germania auch in den Großflughäfen gegen die überlegenen Konkurrenten antreten muss.