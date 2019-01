Trifft es nach Air Berlin die nächste Fluglinie? Warum Germania so schwer zu retten ist

Angesichts von Fehlbeträgen in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro in den vergangenen Jahren, so Aero Telegraph, sei die Lage so dramatisch, dass auch ein Verkauf der ganzen Unternehmensgruppe möglich sei. „Noch ist aber kein Geldgeber in Sicht“, sagt ein führender Mitarbeiter eines Konkurrenten. Das Unternehmen selbst und ihr Alleineigentümer Karsten Balke wollen sich hierzu wie auch zu diesen Zahlen bislang nicht äußern.