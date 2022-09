Trivago-Chef: „Die Kunden werden weniger und kürzere Reisen buchen“

Profitiert davon nicht noch mehr Google, als Suchmaschine für alles?

Die Erfahrung zeigt: nicht ohne Weiteres. Sicher, wir haben bei der Hotelsuche keine Alleinstellung. Aber die hat im Reisegeschäft ja keiner. Doch wir haben als Spezialist klare Vorteile. Wir sind nicht nur als einziges Hotel-Portal wirklich weltweit aktiv. Wir sind auch überall so groß, dass die Hoteliers bei uns ihre besten Preise einstellen. Dadurch können wir bessere Ergebnisse anzeigen als andere.



Wenn Sie so gut sind, warum haben Sie dann vor der Krise teilweise hohe Verluste geschrieben?

Das lag zum Teil an Einmaleffekten rund um den Börsengang. Dazu war dies Teil unserer Strategie. Vor Corona wollten wir vor allem schnell wachsen und haben dafür auch eine geringere Rendite in Kauf genommen. Das ist jetzt anders. Nun investieren wir nur noch in profitables Wachstum. Darum haben wir zwar weniger Umsatz als vor der Krise. Doch wir verdienen mehr Geld. Und das wird so bleiben