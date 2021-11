Trotz Corona Lufthansa Cargo: So kam es zu den plötzlichen Milliardengewinnen

Als Grund für ihre Zurückhaltung nennt die adelige Managerin im „Chefgespräch“-Podcast, dass sie ihre gut sechs Jahre in der Frachtsparte Vorsicht gelehrt haben. „Unser Geschäft ist immer volatil, wir haben immer Ups und Downs. Und klar ist, dass nach dem Up wieder ein Down kommt“, so von Boxberg. Das zeigen die Ergebnisse der vergangenen Jahre. So schwankte das Cargo-EBIT zwischen dem Vor-Corona-Rekord 310 Millionen Euro in 2010 als Konzernchef Spohr den Zweig leitete und einem Minus von 50 Millionen Euro in 2016.



Tatsächlich rührt der aktuelle Erfolg ebenso aus glücklicher Fügung durch den aktuellen Boom wie aus der Art wie die konzernintern „die Cargo“ genannte Sparte flexibel und krisenerprobt arbeitet. „Da können gerade die Kollegen der Passage ein wenig von lernen“, so ein Manager, der in beiden Bereichen gearbeitet hat.