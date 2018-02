IAG weitet Flugangebot kräftig aus

Die British-Airways-Mutter IAG will ihr Flugangebot in Europa wie viele Rivalen nach einen Gewinnplus kräftig ausweiten. Das Sitzplatzangebot solle 2018 um 6,7 Prozent wachsen, kündigte die International Airlines Group (IAG) am Freitag in London an. Vor allem sollen die irische Konzerntochter Aer Lingus und der jüngste Ableger Level mehr Langstreckenflüge über den Atlantik anbieten.