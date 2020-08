Trotz höherer Verluste Dax-Neuling Delivery Hero kauft InstaShop

27. August 2020

Delivery Hero ist seit Montag im deutschen Leitindex Dax und hat dort den insolventen Zahlungsabwickler Wirecard ersetzt. Am Donnerstag ging es zunächst mit den Aktien nach unten: Zum Handelsstart büßten sie 1,8 Prozent ein. Bild: dpa Bild:

Der Dax-Neueinsteiger Delivery Hero will sein Onlinegeschäft mit dem Zukauf des in Nordafrika tätigen Unternehmens InstaShop ausweiten. Trotzdem rutscht Delivery tiefer in die roten Zahlen.