Trotz schwächelnder Konjunktur Opel treibt Peugeot nach vorne

Die operative Rendite von PSA sprang auf 8,7 (Vorjahr: 7,8) Prozent und erreichte damit ein Niveau, von dem selbst Premiumhersteller wie Daimler und BMW derzeit nur träumen können. „Wer ist Premium und wer ist der Massenmarkt?“, fragten die Analysten von Evercore ISI. PSA kehrt derzeit die Verhältnisse in der Branche um, in der Massenhersteller bislang meist geringere Margen einfahren als Oberklasseanbieter.



Durch die starken Gesamtergebnisse konnten die Franzosen Verluste im schwachen China-Geschäft mehr als wettmachen. China sei eine der größten Baustellen des Konzerns, räumte Vorstandschef Tavares ein und fügte hinzu: „Wir können nicht immer gewinnen.“ Das Management arbeite mit Hochdruck daran, das Geschäft dort in die schwarzen Zahlen zu führen. Der Absatz in der Volksrepublik brach in der ersten Jahreshälfte um 60 Prozent ein. Allerdings ist PSA dort nur ein Nischenspieler, während etwa der Rivale Volkswagen in China einen großen Teil seines Geschäfts macht.