Trotz Shaming auf Social Media Warum Klimaaktivisten dem Privatjet-Boom nichts anhaben können

Seit der Weltfinanzkrise stieg die Zahl der Milliardäre schneller denn je zuvor – und damit die Nachfrage nach Jets. Selbst die aktuelle hohe Inflation kann dem Trend nichts anhaben – Reiche sind gegen die Preisentwicklungen isoliert. Offenbar haben sie so viel Geld auf der hohen Kante, dass sie auch eine möglicherweise heftige Rezession nicht sorgt. Laut Marktdaten vom Flugzeugmotorenhersteller Honeywell International steigt die Zahl der Flugstunden in Privatjets nach einem Jahr mit Rekordwachstum in 2021 auch in diesem Jahr weiter. 2023, so erwartet Honeywell, wird das Rekordvolumen aus dem Jahr 2007 von vor der Weltfinanzkrise übertroffen. Die Zahl der jährlichen Privatjetauslieferungen liegt nämlich noch immer unter dem Niveau von vor der Pleite von Lehman Brothers – so schnell wie die Nachfrage stieg, konnten die Jethersteller ihre Kapazitäten nicht wieder ausweiten.



Lesen Sie auch: Warum man kaum noch Privatjets kaufen kann – und was Trump damit zu tun hat



Über die kommende Dekade verteilt, werden 8500 neue Flugzeuge in einem Wert von 272 Milliarden Euro an Privatjet-Betreiber ausgeliefert – das sind 15 Prozent mehr als vor einem Jahr vorhergesagt wurde und 12 Prozent mehr als vor dem Ausbruch der Pandemie 2019. Hersteller wie Embraer, Gulfstream, Textron und General Dynamics haben mehrjährige Wartezeiten. Honeywell erwartet, dass allein 2023 insgesamt 820 neue Flugzeuge ausgeliefert werden – 120 mehr als in diesem Jahr. Zum Vergleich: 2019 wurden 720 Stück ausgeliefert, 2020 aber nur 565.