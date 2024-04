Truth Social Donald Trumps Medienfirma meldet Millionenverlust für 2023 – Aktie sackt ab

Nach der Veröffentlichung der Zahlen am Montag sackte der Aktienkurs zeitweise um mehr als ein Fünftel ab. Die Aktie notiert an der Börse unter dem Kürzel DJT – in Anlehnung an Trumps Initialen. TMTG wählte beim Weg an den Aktienmarkt eine Abkürzung über die Fusion mit einer börsennotierten Unternehmenshülle.