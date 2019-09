Türkei, Griechenland, Zypern: Urlaubsländer schlagen nach Thomas-Cook-Pleite Alarm

In Spanien sollen sich aktuell nach verschiedenen Schätzungen zwischen 25.000 und 120.000 Kunden des Thomas-Cook-Konzerns aufhalten. Dort begann am Montagmittag die Rückholung britischer Reisender an elf spanischen Flughäfen. In Spanien betrieb der britische Konzern zuletzt 45 Hotels. „Man hat uns bisher nichts gesagt. Auch nicht, was wir mit den Gästen machen oder ihnen sagen sollen. Wir sind in großer Sorge“, sagte ein Hotelgeschäftsführer auf Mallorca der Deutschen Presse-Agentur.