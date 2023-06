Türkischer Billigflieger Pegasus „Wenn wir einen Sitz beim Abflug nicht verkauft haben, ist er nicht mehr wert als eine faule Tomate“

Ist es ein Vorteil, dass Sie Ihre Karriere außerhalb der Fliegerei begonnen haben?

Es hat sicher geholfen, dass ich keine Branchenblindheit haben. Von Kollegen aus der Airlinebranche höre ich immer wieder: Das ist bei uns so üblich. Ich frage dann: Warum? In meinem früheren Unternehmen haben wir das schon vor zehn Jahren so gemacht. Denn auch wenn es vielen zu nüchtern ist: Airlines sind eben vor allem Händler oder Markenartikler. Ja, wir verkaufen ein Erlebnis, aber in Form eines verderblichen Guts. Denn so toll unser Service auch ist: Wenn wir einen Sitz beim Abflug nicht verkauft haben, ist er nicht mehr wert als eine faule Tomate.