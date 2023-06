Türkischer Billigflieger Pegasus „Wenn wir einen Sitz beim Abflug nicht verkauft haben, ist er nicht mehr wert als eine faule Tomate“

Aber Sie sind von den Entscheidungen der türkischen Politik betroffen, zum Beispiel von der gerade beschlossenen Anhebung der Zinsen.

Die Zinsanhebung ist weniger eine politische als eine finanzielle Entscheidung. Dennoch: Sie ist gut für uns. In der Vergangenheit hatten viele Unternehmen Probleme, weil wegen der niedrigen Zinsen die Inflation stark angestiegen ist. In der Folge war es oft nicht leicht, an Kredite oder harte Währungen zu kommen. Aber der neue Finanzminister und die neue Chefin unserer Zentralbank sind rationale Menschen und werden an den internationalen Märkten geschätzt. Darum denke ich, dass am Jahresende die finanzielle und geldpolitische Lage stabilisiert sein wird.