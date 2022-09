Tüv Umfrage: Viele Unternehmen erwarten Schäden durch Klimakrise

„Die Unternehmen in Deutschland spüren die negativen Folgen der Umwelt- und Klimakrise schon heute massiv“, teilte Axel Stepke, der Präsident des Verbands der Tüv, am Dienstag in Berlin mit. „Trotzdem hinken viele Unternehmen bei den eigenen Bemühungen für mehr Umwelt- und Klimaschutz hinterher.“



Lesen Sie auch: Produziert diese Frau grünes Fleisch?