Tui-Aufsichtsrat benennt Ebel „Sebastian will das“ – was Insider vom neuen Tui-Chef halten und erwarten

Dazu hing Ebel bis zuletzt an, dass ihm bei allem Tatendrang in seiner ersten Tui-Zeit von 1989 bis 2006 wenig sichtbare Erfolge gelangen, aber umso mehr teure Geldgräber. Hierzu zählen Kenner den Weg in den Reisevertreib via Fernsehen mit dem TV-Travelshop oder den Digitalveranstalter Touropa. Sie alle starteten mit großem Marketing und endeten dann eher heimlich, still und leise. Auch bei seinem wichtigsten Nebenjob als Präsident des Fußballklubs Eintracht Braunschweig war er über die Jahre nur begrenzt erfolgreich. Sein Traum vom dauerhaften Aufstieg in die Bundesliga erfüllte sich nicht. „Dabei hatten ihm das viele gewünscht, wohl in der Hoffnung, dass Sebastian dann endgültig von der Tui zur Eintracht wechselt und sie ihn los sind „, so ein Insider. Er habe nie so recht gelernt, mit Fehlern umzugehen.