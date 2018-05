TUI Das peinlichste Projekt des Reiseriesen

Dazu gab es Ärger mit Geschäftspartner Battanta. Der hatte zwar beim Kauf die rund 18 Millionen Euro Mehrwertsteuer kassiert, aber nicht wie vereinbart an den italienischen Fiskus abgeführt. Stattdessen spielte er mit den Behörden gekonnt Katz und Maus, bis denen die Kragen platzte. „Da hielt sich der italienische Fiskus offenbar lieber an einem solventen deutschen Konzern schadlos, statt dem Geld in Battantas Firmengeflecht nachzujagen“, so ein Insider. „Daraufhin wurde die TUI AG vom italienischen Fiskus dafür in Anspruch genommen“, beklagt die TUI auf Anfrage.