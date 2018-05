TUI: Das peinlichste Projekt des Reiseriesen

Zudem sollte das Projekt von Anfang an hoch profitabel sein. Die Gesamtinvestition lag laut Vorlage zwar bei stattlichen 376 Millionen Euro – mehr als der Konzern je zuvor in ein Projekt gebuttert hatte und fast so viel wie das ganze Reisegeschäft im Jahr 2005 vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen verdient hatte. Doch der Umsatz aus dem Verkauf der Villen, Appartements und Farmhäuser belaufe sich „vorsichtig ermittelt auf 347 Millionen Euro“. Dazu sollten die Hotelerträge für einen hohen Gewinn sorgen. So versprach die Vorlage auf der letzten Seite unter ROIC (Rendite auf das eingesetzte Kapital) Margen von acht Prozent noch in 2006 und knapp 19 Prozent in 2010 – gut das Doppelte dessen, was der Konzern damals erreichte.