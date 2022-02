TUI Fritz Joussens Verwirrspiel um die Staatsmilliarden

Für seine lange gebeutelten Aktionäre hatte TUI-Chef Fritz Joussen am Dienstag eine auf den ersten Blick gute Nachricht: Dem Konzern geht es so gut, dass er am 1. April eine 700 Millionen Euro große erste Tranche der milliardenschweren Staatshilfen zurückzahlen kann. Weil zuletzt fast wieder ähnlich viele Kunden gebucht haben wie im Winter vor der Coronakrise und dabei im Schnitt auch noch 22 Prozent mehr für den Urlaub ausgeben, so Joussen, „werden wir, wie vereinbart, in einem ersten Schritt zum 1. April dieses Jahres KFW-Kredite in Höhe von etwa 700 Millionen € zurückgeben.“ Prompt titelten fast alle Medien einhellig: „TUI will erste Staatshilfen zurückzahlen.“