TUI in der Coronakrise Diese Bilanz offenbart noch nicht einmal das ganze Ausmaß des Desasters

Wenn Joussen am Donnerstag die Zahlen für sein aktuelles Geschäftsjahr vorstellt, werden ihm die positiven Töne schwerer fallen. Nicht nur, dass Joussen vergangene Woche die Rettungsgelder des deutschen Staats in einer dritten Runde um bis zu weitere 1,3 Milliarden Euro aufstocken musste. Für seine Zwölf-Monats-Bilanz zum 30. September erwarten Analysten wie Richard Clarke vom New Yorker Brokerhaus Bernstein ein Minus von rund zwei Milliarden Euro – und einen Abfluss der liquiden Mittel von gut 2,5 Milliarden Euro. Ohne eine dritte Runde an staatlichen Krediten hätte TUI Ende September nur noch 700 Millionen an liquiden Mitteln gehabt. „Das wäre schon in normalen Zeiten nicht viel gewesen, aber definitiv zu wenig, um einen Krisenwinter wie diesen zu überstehen“, so ein Manager eines Konkurrenten.