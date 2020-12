TUI in der Coronakrise Diese Bilanz offenbart noch nicht einmal das ganze Ausmaß des Desasters

Selbst wenn das so käme, wäre das Ergebnis deutlich unter dem von 2019. Denn nun wird das ungewöhnliche Geschäftsjahr anders als in diesem Jahr vom Vor- zum Nachteil. „Wenn das Geschäft ab Ostern wieder anzieht, hat TUI in der Bilanz eben bestenfalls sechs Monate Erholung, aber auch sechs Monate Lücke durch den Lockdown“, so ein Manager eines Wettbewerbers.



Mehr zum Thema: Die 700 Millionen Euro schwere Beteiligung des Bundes am angeschlagenen Reisekonzern TUI wirkt unverständlich. Doch ist sie in der gegenwärtigen Lage unvermeidlich – und dürfte sich am Ende für den Staat auszahlen.