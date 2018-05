TUI Das peinlichste Projekt des Reiseriesen

Hotel-Fachleute hielten einen schnellen Erfolg in Castelfalfi von Anfang an für fast unmöglich. Eine „Mission Impossible“ nannte es selbst Stefan Neuhaus, der das Projekt von 2012 bis 2017 als CEO leitete, in Presseberichten. „Die Verantwortlichen haben da offensichtlich die Risiken unter- und ihre Fähigkeiten überschätzt“, so ein ehemaliger TUI-Manager. Denn sie betraten in gleich dreierlei Hinsicht ein für sie völlig ungewohntes Geschäftsfeld. Statt wie bisher bestehende Häuser für Pauschalreisende zu füllen oder bestenfalls in bekannten Urlaubsgebieten mit Partnern neu zu bauen, wollte der Konzern Ferienhäusern errichten und vermarkten. Und das ganz oben, im Segment Fünf Sterne aufwärts, wo der TUI jede Erfahrung fehlte. Das Ganze bauten die Hannoveraner zu schlechter Letzt in einer Region, die für Veranstalterreisen erst noch entwickelt werden musste.