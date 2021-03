TUI Sommer-Reisebuchungen 60 Prozent unter Vorkrisenniveau

Zum hoch umstrittenen Osterreisegeschäft nach Mallorca oder Portugal betonte der größte deutsche Reiseveranstalter, das Sicherheits- und Hygienekonzept am Urlaubsort habe das gleiche hohe Niveau wie zu Hause. TUI appellierte an die Gäste, sich an die Regeln zu halten. Um die kleine Reisewelle zu Ostern ist ein heftiger Streit entbrannt. Zig Tausende hatten kurzfristig gebucht, nachdem die Reisewarnung für Mallorca und die Algarveküste in Portugal wegen niedriger Infektionszahlen aufgehoben worden war. Der Inlandstourismus ist dagegen so gut wie geschlossen. Die Bundesregierung beschloss deshalb eine Testpflicht für die Reiserückkehrer vor dem Abflug nach Hause. Doch jetzt ist in der Diskussion, ob es ein Reiseverbot oder eine Quarantänepflicht für alle Reisen, unabhängig von den Covid-Fallzahlen geben soll.