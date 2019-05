TV-Geschäft Banijay übernimmt bei Brainpool die Macht

Grabosch selbst nahm zu Beginn an der Verhandlung teil. Nach einer Sitzungsunterbrechung zog er sich aber zurück. Statt seiner verkündete sein Rechtsanwalt die Rücknahme des Widerspruchs.



Weiterhin vertreten bleiben Grabosch und zwei weitere Minderheitsgesellschafter jedoch im Gesellschafterausschuss des Unternehmens. Einen endgültigen Beschluss in den miteinander verbundenen Einzelverfahren will das Gericht am 6. Juni verkünden.