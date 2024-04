TV-Konzern: Pro Sieben Sat 1 schiebt Verkauf von Töchtern Verivox und Flaconi an

Der Machtkampf zwischen der italienischen Holding und Pro Sieben Sat 1 steuert auf einen Showdown auf der Hauptversammlung der Bayern am 30. April zu. MFE hält fast 30 Prozent am Konzern und plädiert dafür, eine Abspaltung des Dating- und E-Commerce-Geschäfts zu prüfen und vorzubereiten. Die von der Familie Berlusconi dominierte Holding MFE ist größter Aktionär und will einen Beschluss erwirken, die Segmente Dating & Video und Commerce & Ventures mit einem eigenständigen Management an die Börse zu bringen.