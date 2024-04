Twitch-CEO Dan Clancy „Wir waren bisher nicht sehr gut darin, profitabel zu sein“

E-Sport war Ihrer Meinung nach also eine reine Investitionsblase? Und diese Blase ist jetzt geplatzt?

So ist es. All diesen Milliarden, die in den Bereich E-Sport geflossen sind, lag eine grundlegend fehlerhafte Analogie zugrunde: Der Vergleich zwischen kompetitiven Videospielen und anderen Sportarten. Die Leute, die sich Fußball im Fernsehen anschauen, spielen zum großen Teil nicht selbst. Bei Videospielen ist das ganz anders: Jeder spielt selbst, jeder auch mit einem gewissen Anspruch an seine Leistung. Videospiele sind toll, aber: Sie sind nicht die Zukunft der Sportübertragungen. E-Sport ist nicht vergleichbar mit normalem Sport.