Twitch-CEO Dan Clancy „Wir waren bisher nicht sehr gut darin, profitabel zu sein“

Und? Ist es da zuletzt schwieriger geworden, an große Budgets zu kommen?

Ich will es so sagen: Letztlich ist auch Twitch ein Geschäft. Amazon will sicherstellen, dass wir lebensfähig sind. Dass wir kein Geld verlieren. Was nun nicht völlig unangebracht ist, oder? Sicherlich ist es so, dass die gesamtwirtschaftliche Lage Amazon dazu veranlasst hat, den gesamten Konzern genauer unter die Lupe zu nehmen – nicht nur Twitch. Viele Unternehmen in der Tech-Branche wurden zuletzt nicht immer so straff geführt, wie sie hätten geführt werden sollen. Der Leitsatz hieß immer: Wachsen, wachsen, wachsen. Ich denke, es gab eine Hybris in den letzten Jahren. Viel Geld wurde unnötigerweise auf den Kopf gehauen. Bei Amazon und bei Twitch soll das jetzt vorbei sein. Und ich unterstütze das vollkommen.