Übernachtungsrekord: „Deutschland als Tourismusdestination boomt“

Besonders deutlich nahmen die Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland zu: Hier gab es ein Plus von fünf Prozent auf 38,6 Millionen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017. Aber auch immer mehr Deutsche machen Urlaub in der Heimat. Hier stieg die Zahl um vier Prozent auf 175,4 Millionen. „Das schöne Wetter seit April hat noch mehr Menschen Lust auf Urlaub im eigenen Land gemacht“, sagte Zöllick. Er ist deshalb auch für die kommenden Monate zuversichtlich: „Nach dem deutlichen Anstieg bei den Übernachtungen im ersten Halbjahr steuert die Hotellerie in Deutschland auf das neunte Rekordjahr in Folge zu.“