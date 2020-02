Übernahme durch polnische LOT Unerwartete Turbulenzen beim Condor-Verkauf

„Scheinbar will man an Condor ein Exempel statuieren“, heißt es dagegen im Umfeld der Airline. Man sei „darauf vorbereitet“, könne das Verhalten aber nicht nachvollziehen, da man dem PSV bereits in mehreren zentralen Punkten sehr weit entgegengekommen sei. Der Pensionssicherungsverein werde durch den Insolvenzplan erheblich bessergestellt als alle anderen Gläubiger. Zudem würde im Condor-Planverfahren, anders als offenbar vom PSV befürchtet, auch kein Altgesellschafter begünstigt.