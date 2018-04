Übernahme durch Ryanair: Laudamotion braucht Condors Hilfe nicht mehr

Lauda hatte in einem Bieterkampf mit mehreren überraschenden Wendungen die von ihm gegründete Niki den Schwergewichten Lufthansa und später dann der British-Airways-Mutter IAG weggeschnappt. Vor drei Wochen wurde dann bekannt, dass er zunächst 25 und später dann 75 Prozent von Laudamotion an Ryanair verkaufen will. Daraufhin verständigten sich Lauda und Condor auf die Trennung. Aus Sicht von Ryanair ist es nicht sinnvoll, einem Konkurrenten wie Condor Vorteile zu verschaffen.