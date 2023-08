Überschuldete Unternehmen : Das Insolvenzrecht wird wieder scharf gestellt

„Der verkürzte Planungshorizont von vier Monaten hat vielen Unternehmen geholfen, bis jetzt durchzuhalten“, sagt dazu Riaz Janjuah, Restrukturierungsberater und Partner der Wirtschaftskanzlei White & Case. „Die Rückkehr zum Prognosezeitraum von zwölf Monaten wird nun aber umso schwieriger“, erwartet Janjuah. Der Beratungsbedarf von Vorständen und Geschäftsführern sei momentan jedenfalls hoch. „Schließlich geht es für sie auch um Haftungsfragen“, so Janjuah.



Gerade in der Immobilienbranche und bei Start-ups zeige sich schon jetzt, „wie schwierig es ist, über einen längeren Zeitraum zu planen“. Der Finanzierungsmarkt ist ausgetrocknet, neue Investoren halten sich zurück. „Die Lage wird durch die Rückkehr zum verschärften Insolvenzrecht sicherlich nicht einfacher werden“, glaubt der Sanierungsexperte.