Ukraine Die komplizierte Logistik in Zeiten des Krieges

Lässt sich unter solchen Bedingungen wirtschaften? Logistiker Kirpa bläst tief in den Hörer. „Was bleibt mir anderes übrig?“, sagt er schließlich. Er könnte auch zu seiner Frau und den Kindern nach Polen ziehen. „Und dort so einsam leben wie ein grauer Wolf? Nein.“ Das Geschäft für ihn drehe sich im Moment nicht darum, viel Geld zu verdienen. Es geht auch darum, dem Land zu helfen, findet er.



Wenn der Krieg vorbei ist, will Kirpa das Loch im Asphalt auf seinem Werksgelände zubetonieren. Wann das sein könnte – daran will er nicht mehr denken.



