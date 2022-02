Ukraine schließt Luftraum Rückflug in den Kalten Krieg?

Gedanken an Russland brachten Lufthansa-Chef Carsten Spohr bisher oft in gute Stimmung. So landete der 55-Jährige vor der Jahrtausendwende als erster Pilot der deutschen Fluglinie auf dem damals noch kleinen Flughafen der Millionenstadt Nischni Nowgorod östlich von Moskau. „Es ist eine der schönsten Erinnerungen in meiner Luftfahrtkarriere“, schwärmte der Manager vor ein paar Jahren auf einer Veranstaltung für russische Kunden in einem Moskauer Hotel.